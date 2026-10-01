Volo FlyDubai dirottato, il caos a bordo e poi l’atterraggio: "Siamo atterrati, abbiamo vinto"

Paura e caos a bordo del volo FlyDubai diretto a Tel Aviv, costretto a un atterraggio d’emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita, dopo il presunto attacco nella cabina di pilotaggio. La passeggera israeliana Miryam Shira Ochayon ha filmato i momenti di tensione, mentre altri passeggeri urlavano e pregavano. Secondo quanto riferito, il copilota avrebbe accoltellato il comandante e tentato di far precipitare l’aereo, con 174 persone a bordo. Alcuni passeggeri sarebbero riusciti a immobilizzarlo dopo che il capitano aveva aperto la porta della cabina. Il copilota, di nazionalità omanita, sarebbe stato arrestato e interrogato in Arabia Saudita. Il comandante, indiano, sarebbe in condizioni stabili. Quando l’aereo è atterrato, i passeggeri hanno applaudito e cantato “Am Yisrael Chai” (“Il popolo d’Israele vive”). Un passeggero coinvolto nell’immobilizzazione del copilota ha poi esultato: “Ragazzi, siamo atterrati, abbiamo vinto“.