Volo Dubai-Tel Aviv dirottato, Netanyahu abbraccia uno dei passeggeri-eroi

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato Yaniv Hayoun, uno dei passeggeri del volo Dubai-Tel Aviv di FlyDubai coinvolto nell’incidente in cui un pilota avrebbe accoltellato un collega e tentato di far precipitare l’aereo. Passeggeri ed equipaggio sono riusciti a neutralizzare l’aggressore, mentre il volo ha effettuato un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. L’episodio ha fatto scattare anche l’allerta in Israele, con il decollo di alcuni aerei da combattimento per il timore di un possibile dirottamento. Il leader di Tel Aviv ha definito Hayoun un “eroe” durante l’incontro. Il pilota sospettato dell’attacco è stato arrestato dalle autorità saudite. Restano da chiarire le motivazioni del gesto.