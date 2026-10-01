Usa, la Cnn ancora fuori dalla Casa Bianca: l’esclusione dopo l’ordine restrittivo del giudice

La Casa Bianca ha escluso nuovamente la Cnn dal pool stampa al seguito del presidente. L’emittente avrebbe dovuto far parte del gruppo di media in viaggio oggi in Texas e Oklahoma con il presidente, ma è stata rimossa dall’elenco delle testate previste per la trasferta, secondo il programma della Casa Bianca. Questo avviene dopo che un giudice federale ha emesso un ordine restrittivo temporaneo contro la decisione dell’amministrazione di vietare l’accesso alla Casa Bianca a Cnn, Politico e MS Now. Il provvedimento del giudice resta in vigore fino all’8 ottobre, ma lo staff della Casa Bianca continua a impedire alla Cnn di viaggiare sull’Air Force One per garantire la copertura giornalistica delle attività del presidente.

Trump contro Fox News: “Ospitate sempre chi è contro di me”

Donald Trump attacca Fox News, accusando la rete di Rupert Murdoch, che pure è stata una delle artefici dei suoi successi elettorali, di una cattiva copertura. “Perché Fox News ospita sempre Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, Jessica Tarlov e ogni altro democratico intento a parlar male del Partito Repubblicano e, naturalmente, di me? A dire il vero, credo che abbiano più spazio in onda dei sostenitori dei Repubblicani. Ecco perché il movimento Maga e i veri patrioti non apprezzeranno mai Fox!”, scrive il presidente Usa su Truth. “Ripetono continuamente una narrazione del tutto negativa, senza sosta, e a noi viene concesso solo un rapido diritto di replica. È davvero incredibile che io abbia vinto tutte e tre le elezioni. L’opposizione è enorme, ma la battaglia continua!”, conclude Trump, ripetendo la consueta rivendicazione della vittoria nelle presidenziali del 2020, nelle quali venne sconfitto da Joe Biden. Fox News è stata una emittenti del pool della Casa Bianca che si è autospesa nei giorni scorsi dalla copertura degli eventi presidenziali, dopo la messa al bando di Cnn, Politico e Ms Now decisa da Trump