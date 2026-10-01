Tennessee, i giornalisti sull'esecuzione fallita di Christa Pike: "Mai visto nulla di simile"

In Tennessee l’esecuzione di Christa Gail Pike, 50 anni, è stata sospesa dopo che la somministrazione dell’iniezione letale non è andata a buon fine. Pike, condannata a morte per un omicidio commesso nel 1995 quando aveva 18 anni, sarebbe stata la prima donna giustiziata nello Stato da almeno 200 anni. Secondo i giornalisti presenti, dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital la donna è rimasta viva e si sentiva russare nella sala dell’esecuzione. La portavoce del Dipartimento penitenziario ha dichiarato di non poter fornire informazioni immediate sull’accaduto.