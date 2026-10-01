Regno Unito, sospetto attacco alla base Raf: arrestato un 27enne britannico-iraniano

Un uomo di 27 anni con doppia cittadinanza britannica e iraniana è stato arrestato nel quartiere di Westminster a Londra con l’accusa di aver preparato atti terroristici in relazione all’incidente avvenuto presso la base Raf di Fairford. Lo ha riferito la polizia antiterrorismo britannica, come riporta la Bbc. Un secondo uomo, un cittadino britannico di 26 anni, è stato interrogato in presenza del suo avvocato, e due proprietà nella zona sono state perquisite. Vicki Evans, coordinatrice nazionale senior della polizia antiterrorismo, ha affermato che l’indagine “è estremamente complessa e le nostre squadre specializzate stanno seguendo molteplici piste investigative”. “Come abbiamo chiarito, stiamo esaminando tutte le possibili angolazioni, compreso un eventuale coinvolgimento di Stati stranieri“, ha aggiunto.

Il governo iraniano ha convocato formalmente l’ambasciatore britannico a Teheran dopo che il premier Andy Burnham ha dichiarato a Sky News che vi sono “forti indizi del coinvolgimento dell’Iran” nel presunto complotto terroristico sventato domenica nei pressi della base Raf di Fairford. Ne dà notizia la stessa emittente televisiva britannica.