Iran, Trump: "Sta arrivando il momento di farli saltare in aria"

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno seguendo con attenzione l’indagine sull’incidente avvenuto nei pressi della base aerea americana di RAF Fairford, in Inghilterra. Cinque cittadini britannici sono stati arrestati con l’accusa di reati legati agli esplosivi e alla pianificazione di un atto terroristico, per poi essere rilasciati su cauzione. La polizia ha trovato benzina nei furgoni utilizzati dai sospetti, ma nessun esplosivo. Le autorità britanniche hanno riferito di avere «forti indizi» di un possibile coinvolgimento dell’Iran, senza fornire ulteriori dettagli. Trump ha inoltre affermato che con Teheran si avvicina il momento di una decisione, evocando la possibilità di un accordo o di un’azione militare.