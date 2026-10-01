Hong Kong, i fuochi d’artificio per la Festa Nazionale cinese: show di 23 minuti con 30 mila razzi

Il cielo di Hong Kong si è illuminato con uno spettacolo di fuochi d’artificio sul Victoria Harbour in occasione della Festa Nazionale cinese. Lo show è durato 23 minuti e, secondo gli organizzatori, ha visto l’esplosione di circa 30 mila fuochi d’artificio. Migliaia di persone si sono radunate lungo le strade e i percorsi intorno al porto per assistere allo spettacolo, mentre l’area era presidiata da un massiccio dispositivo di sicurezza. Il 1° ottobre 2026 ricorre il 77° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese.