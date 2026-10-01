Francia, studenti ancora in protesta: a Lille barricate e bidoni dati alle fiamme – Le foto

Resta alta la tensione in Francia per via delle proteste studentesche che proseguono da giorni in tutto il Paese per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti, maggiori risorse e condizioni di apprendimento “decenti”. A Lille i manifestanti hanno eretto barricate e dato fuoco a bidoni della spazzatura. Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez in conferenza stampa ha fatto sapere che nella giornata di ieri, 30 settembre, 625 persone sono state arrestate.