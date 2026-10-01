Resta alta la tensione in Francia per via delle proteste studentesche che proseguono da giorni in tutto il Paese per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti, maggiori risorse e condizioni di apprendimento “decenti”. A Lille i manifestanti hanno eretto barricate e dato fuoco a bidoni della spazzatura. Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez in conferenza stampa ha fatto sapere che nella giornata di ieri, 30 settembre, 625 persone sono state arrestate.
Francia, studenti ancora in protesta: a Lille barricate e bidoni dati alle fiamme – Le foto
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