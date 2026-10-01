California, chiudono le montagne russe: denunciati gravi danni cerebrali

Six Flags Magic Mountain ha annunciato la dismissione della sue famose montagne russe X2, sulla scia di cause legali che denunciano gravi lesioni cerebrali causate dall’attrazione.

Cause legali per lesioni cerebrali traumatiche

Il parco a tema della California meridionale, negli Stati Uniti, ha dichiarato che chiuderà definitivamente l’attrazione dopo quasi 20 anni di attività. Six Flags ha recentemente raggiunto un accordo transattivo in una causa per morte colpevole intentata dalla famiglia di un giovane di 22 anni, deceduto dopo aver utilizzato le montagne russe nel 2022; la scorsa settimana sono state inoltre depositate altre tre cause legali per lesioni cerebrali traumatiche.

“Sebbene X2 abbia superato costantemente numerosi test di sicurezza, abbiamo deciso di chiudere l’attrazione perché riteniamo sia la scelta giusta”, ha affermato il presidente del parco, Brian Oerding, in un comunicato online. “La sicurezza delle attrazioni è un pilastro della nostra attività e prendiamo molto seriamente qualsiasi situazione che possa compromettere la fiducia dei visitatori”.

Montagne russe chiuse dal 12 luglio scorso

L’attrazione è chiusa dalla sera del 12 luglio, dopo che due donne – salite a bordo a distanza di meno di una settimana l’una dall’altra – hanno richiesto un trasporto urgente in ospedale subito dopo la corsa.