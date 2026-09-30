Donald Trump cambia il nome all’intelligenza artificiale: si chiamerà “superintelligenza“. Il presidente degli Stati Uniti lo ha detto parlando con i giornalisti dopo l’incontro alla Casa Bianca con i leader delle principali aziende del settore.

“Tutti quelli che vedete oggi credono che non siano necessari paletti, nessuna regolamentazione dell’intelligenza artificiale o superintelligenza”, ma “c’è la convinzione che dovrebbe esserci un’enorme autoregolamentazione, e automaticamente abbiamo una regolamentazione con il dipartimento di Giustizia, l’Fbi e tutto il resto. Ma l’autoregolamentazione è molto importante“, ha affermato il leader repubblicano da Washington.

Trump: “Aziende IA hanno firmato accordo moralmente vincolante”

“Credo che si stia assistendo a un’enorme capacità di autoregolamentazione; loro stessi capiscono di doversi autoregolamentare. È molto difficile per un estraneo inserirsi in questi meccanismi: si tratta di modelli estremamente complessi e, ripeto, credo che verranno utilizzati a fin di bene”, ha detto ancora il presidente Usa spiegando che i leader delle principali aziende di intelligenza artificiale hanno firmato un accordo “moralmente vincolante” per regolare il settore.

“E quando non sarà così, saremo in grado di intervenire. Ma ci sarà un forte elemento di autoregolamentazione. Stiamo anche pensando di costituire una sorta di comitato, magari composto da una decina di persone – forse proprio provenienti da quel gruppo – affinché possano vigilare sull’intera iniziativa”.

Chi sono i leader delle aziende che hanno partecipato all’incontro

Tra i partecipanti al meeting con il tycoon c’erano il ceo di Anthropic Dario Amodei (che ha già incontrato Trump privatamente domenica sera), il presidente di OpenAI Greg Brockman, il ceo di Meta Mark Zuckerberg, il ceo di Google Sundar Pichai, il ceo di Nvidia Jensen Huang e il ceo di Palantir Alex Karp.