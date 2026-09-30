Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv: i principali dirottamenti degli ultimi 20 anni

Il caso del volo Flydubai Dubai-Tel Aviv costretto ad atterrare in Arabia Saudita ha riacceso l’attenzione sui dirottamenti aerei. Di seguito una panoramica dei principali episodi avvenuti negli ultimi vent’anni. Nessuno di questi ha portato alla morte di passeggeri o di membri dell’equipaggio.
- 3 ottobre 2006: un cittadino turco dirotta nello spazio aereo greco un volo della Turkish Airlines con a bordo 113 passeggeri, in viaggio da Tirana a Istanbul, per protestare contro l’imminente visita del Papa Benedetto XVI in Turchia. Il volo viene intercettato da aerei militari e atterra in sicurezza a Brindisi.
- 24 gennaio 2007: un aereo della compagnia sudanese Air West con 116 persone a bordo viene sequestrato a Khartoum, in Sudan, da un uomo armato e dirottato a Ndjamena, in Ciad, dove il responsabile si arrende alle autorità dopo aver rilasciato gli ostaggi.
- 15 febbraio 2007: un aereo di Air Mauritane, con 79 occupanti, viene sequestrato mentre decolla da Nouakchott, in Mauritania, verso Las Palmas, in Spagna. Il dirottatore vuole volare su Parigi, ma poche ore dopo i piloti fanno atterrare il velivolo sull’isola spagnola e il responsabile viene catturato.
- 10 aprile 2007: il dirottatore di un aereo turco Pegasus Airlines, in volo da Diyarbakir a Istanbul, devia il velivolo ad Ankara e poi si consegna alle autorità.
- 18 agosto 2007: due uomini che affermano di agire per conto di Al-Qaeda sequestrano per cinque ore un aereo della compagnia turca Atlas Jet, partito da Nicosia, Cipro, con 136 occupanti. Si arrendono all’aeroporto turco di Antalya, dove il velivolo atterra per rifornirsi di carburante, prima di proseguire verso Teheran. I passeggeri fuggono e i dirottatori vengono arrestati. Si scopre che la bomba che trasportavano era in realtà di plastilina.
- 26 agosto 2008: due uomini dirottano un Boeing 737 della sudanese Sun Air dopo il decollo da Nyala, in Darfur, e chiedono di essere portati in Francia, dove intendono chiedere asilo. L’aereo tenta inizialmente di atterrare a Il Cairo, ma gli viene negato il permesso.
I piloti deviano quindi verso l’aeroporto libico di Kufra, dove i dirottatori liberano 187 passeggeri e trattengono sei membri dell’equipaggio. Dopo quasi 24 ore dal dirottamento si arrendono, dicendo di appartenere al Movimento per la liberazione del Sudan.
- 19 aprile 2009: un uomo affetto da disturbi mentali sequestra un aereo della canadiense CanJet Flight per otto ore nell’aeroporto internazionale Sangster di Montego Bay, in Giamaica. Armato, intima all’equipaggio di portarlo a Cuba. Le trattative tra passeggeri, equipaggio e il dirottatore proseguono tutta la notte, fino all’intervento delle forze dell’ordine, che disarmano l’uomo e lo arrestano.
- 9 settembre 2009: un religioso boliviano con precedenti per aggressione in viaggio tra Cancun e Città del Messico, citando una “rivelazione divina“, prende il controllo di un aereo di AeroMéxico, chiedendo di parlare con il presidente messicano Felipe Calderón e minacciando di far esplodere il velivolo mentre è in volo. L’aereo atterra a Città del Messico, dove passeggeri ed equipaggio vengono rilasciati e il religioso arrestato.
- 29 luglio 2010: un kazako è arrestato all’aeroporto di Mosca Domodedovo per aver sequestrato un aereo in arrivo da Mineralnye Vody, nel Caucaso settentrionale della Russia.
- 29 giugno 2012: dieci persone sono ferite nel dirottamento di un aereo Tianjin Airlines, in volo da Hotan a Urumqi con un centinaio di persone a bordo, mentre sorvola la regione cinese del Xinjiang. Il dirottatore viene reso inoffensivo dall’equipaggio e dai passeggeri, tra cui ci sono 6 agenti di polizia. L’aereo torna a Hotan 22 minuti dopo il decollo.
- 17 febbraio 2014: il copilota di un aereo Ethiopian Airlines con 202 persone a bordo, in viaggio da Addis Abeba a Roma, dirotta il velivolo e devia a Ginevra, dove si consegna e chiede asilo politico.
- 29 marzo 2016: un uomo con una cintura esplosiva dirotta un aereo di linea della compagnia egiziana Egyptair, in volo da Alessandria a Il Cairo, e atterra all’aeroporto di Larnaca, Cipro. Il dirottatore si arrende dopo ore di negoziati.
- 23 dicembre 2016: un volo Afriqiyah Airways in viaggio con 118 passeggeri da Sebha a Tripoli, in Libia, viene dirottato a Malta da due uomini che affermano di avere una bomba. I due si arrendono alle autorità dopo l’atterraggio.
- 15 aprile 2018: un passeggero su un volo Air China 1350 prende in ostaggio un’assistente di volo. L’aereo viene dirottato all’aeroporto internazionale di Zhengzhou Xinzheng.
- 24 febbraio 2019: un 26enne prende il controllo di un volo della Biman Bangladesh Airlines durante la prima tratta del volo da Dacca, Bangladesh, a Chittagong e Dubai. Il dirottatore viene ucciso a colpi d’arma da fuoco dalla Brigata para-commando dell’esercito del Bangladesh.
- 23 maggio 2021: un volo Ryanair viene dirottato all’aeroporto internazionale di Minsk mentre sorvola la Bielorussia, durante la tratta da Atene a Vilnius, dopo che le autorità locali avevano falsamente affermato che a bordo c’era una bomba. Il volo viene in realtà dirottato per arrestare Roman Protasevich, giornalista e attivista considerato un terrorista dal Kgb.
- 22 ottobre 2023: un volo Horizon Air viene dirottato all’aeroporto internazionale di Portland, negli Stati Uniti, dopo che un pilota fuori servizio, seduto sul sedile di riserva nella cabina di pilotaggio, aziona le maniglie degli estintori del motore, per interrompere l’afflusso di carburante e causarne lo spegnimento. L’equipaggio riesce a immobilizzarlo, a impedire lo spegnimento del motore e ad atterrare in sicurezza.
- 29 maggio 2026: un anziano in preda a un disturbo psichico tenta di forzare più volte la porta della cabina di pilotaggio su un volo United Airlines in viaggio da Chicago O’Hare a Minneapolis. L’aereo viene dirottato all’aeroporto regionale di Dane County a Madison, Wisconsin.