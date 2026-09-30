Tentato attacco alla base Raf, Burnham: “Forti indizi che l’Iran sia coinvolto”

Il primo ministro britannico Andy Burnham ha affermato che il Regno Unito dispone di “forti indizi” secondo cui l’Iran avrebbe avuto un ruolo nell’incidente che ha portato all’arresto di cinque uomini nei pressi della base aerea della Raf di Fairford, gestita dagli Stati Uniti. “Ci sono forti indizi che l’Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto lo scorso fine settimana alla base RAF di Fairford”, ha detto Burnham alla Bbc.

“Naturalmente, stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri colleghi degli Stati Uniti d’America”, ha aggiunto il premier britannico. Burnham ha poi assicurato che le autorità hanno l’indagine sotto “il massimo controllo e la più stretta sorveglianza”, e che i funzionari britannici hanno “parlato con le controparti statunitensi per tutta la settimana per spiegare cosa sta succedendo qui e come vengono gestite le cose”. “Ho piena fiducia nel modo in cui i servizi di sicurezza britannici stanno gestendo la situazione”, ha concluso.