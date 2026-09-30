Nessy Guerra, l’ex marito sui social: “Se non torna chiedo la lapidazione pubblica”

In un video pubblicato su TikTok Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra – la 27enne sanremese condannata per adulterio in primo e secondo grado dopo essere stata da lui denunciata e che vive in una località segreta egiziana – ha chiesto la “lapidazione” per la donna. “Dopo che si è portata via la mia vita e la mia famiglia, se non torna pentita oggi quello che io chiedo come punizione per lei è la lapidazione pubblica. Non le avete dato nemmeno i 6 mesi, quindi o lei o me. Lascio tutto in eredità secondo quanto dice l’Islam, non voglio più niente, lo merita tutto la mia bambina e lo merita mia madre”, prosegue l’uomo che continua: “Io non ci sto a vivere in un mondo del genere: se Nessy deve averla vinta” e “se ne va con un’altra a divertirsi e non viene punita con la lapidazione pubblica, perché è questo che comanda Dio, non è 5 mesi o altro, per quello che mi ha fatto, se io non avrò la mia bambina immediatamente, mi dovrete dare la pena di morte perché io ho il diritto. Su di lei lo deve fare il pubblico perché chi ha peccato scagli la prima pietra, io ne ho diritto perché mi ha portato via la figlia, questo dice l’Islam”.

Nessy Guerra: “Il mio ex mi vuole sottomessa, farà di tutto per nuocermi”

“Vuole me e abbiamo capito che farà di tutto per nuocermi se non ritorno sottomessa da lui”. Così Nessy Guerra – la 27enne di Sanremo bloccata da tre anni in Egitto e condannata in appello a sei mesi di carcere in un procedimento per presunto ‘adulterio’ – commenta con LaPresse il video pubblicato dall’ex marito Tamer Hamouda, che ne chiede la lapidazione pubblica. La donna vive piantonata in casa con tre agenti armati h24 che presidiano il luogo – segreto – dove vive con la figlia e i genitori. Agenti che le impediscono di uscire di casa, dal tentato arresto di luglio in attesa del terzo grado di giudizio che potrebbe arrivare da qui a un paio di mesi.