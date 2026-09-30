Iran, Teheran: “Abbiamo ricevuto proposta dagli Usa”

L’Iran, dopo aver comunicato le sue condizioni per la riapertura dello Stretto di Hormuz, ha ricevuto una proposta dagli Stati Uniti nell’ambito degli sforzi diplomatici volti a “sbloccare la situazione” relativa alla guerra in corso. Ne ha dato notizia la portavoce del governo iraniano Fatemeh Mohajerani, secondo quanto riportano i media locali. Mohajerani ha comunicato che il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha confermato di aver ricevuto la proposta durante una riunione di gabinetto tenutasi oggi, senza fornire ulteriori dettagli. La risposta degli Stati Uniti al piano iraniano sullo Stretto di Hormuz è stata trasmessa anche al presidente Masoud Pezeshkian, ha affermato la portavoce all’agenzia iraniana Irna.

Axios: “Colloqui in stallo, rischio di ripresa della guerra”

I colloqui tra Stati Uniti e Iran producono scarsi risultati, aumentando le probabilità di una ripresa dei combattimenti. A scriverlo è Axios. Il giornale cita tre fonti informate secondo cui gli sforzi compiuti questa settimana dai mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica fra Stati Uniti e Iran hanno registrato scarsi progressi, con nessuna delle due parti disposta a cedere. “Lo stallo rafforza la convinzione di entrambe le parti che un nuovo conflitto militare stia diventando sempre più probabile” e “funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di midterm”, scrive Axios.