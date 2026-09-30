Il Regno Unito pensa al ritorno nell’Unione europea

Il Regno Unito strizza l’occhio all’Unione europea e lo fa con il nuovo premier britannico Andy Burnham, leader del Partito Laburista.

Burnham: “L’adesione del Regno Unito all’Ue è fra le opzioni sul tavolo”

Bisogna prendere in considerazione diverse opzioni su come potrebbero essere i futuri rapporti tra Regno Unito e Ue: la possibilità che il Regno Unito aderisca a un’unione doganale, la proposta dei Liberal Democratici per un mercato unico, oppure che “si vada fino in fondo” e si rientri nell’Ue, ha detto il primo ministro inglese in un’intervista alla Bbc, aggiungendo che “la Brexit ha causato più danni che benefici” e “circa il 60% dell’opinione pubblica” è d’accordo con lui. Secondo Burnham, occorre valutare i pro e i contro di ciascuna opzione e “avere le idee chiare su quale direzione vogliamo che la Gran Bretagna prenda nel prossimo decennio”.

“Mi piacerebbe vedere la Gran Bretagna rientrare nell’Unione europea nel corso della mia vita, quindi non ha senso che io dica il contrario, ma non è detto che ciò debba avvenire proprio ora”, ha affermato il premier, ci sono “chiaramente delle opzioni da prendere in considerazione”, ma il governo deve valutare “ciò che è fattibile”.