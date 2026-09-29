Ucraina, attacco russo su Odessa: gli incendi dopo il raid

Otto persone sono rimaste ferite martedì in un attacco russo notturno sulla città portuale di Odessa, sul Mar Nero, ha detto il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina. Il raid ha colpito magazzini, una struttura educativa, un rifugio per animali e altre infrastrutture civili, provocando grandi incendi. La Russia ha attaccato l’Ucraina durante la notte con un missile antinave Zircon, due missili balistici Iskander-M/S-400 lanciati dalla regione russa di Kursk e 152 droni d’attacco, ha affermato l’aeronautica militare ucraina.