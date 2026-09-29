Spagna, il governo ferma gli sfratti fino al 2030

Il primo dei decreti approvati martedì mattina dai partiti del governo spagnolo include la protezione contro gli sfratti estesa fino al 2030, la regolamentazione degli affitti stagionali e delle locazioni di stanze, il divieto di acquisti da parte di fondi speculativi fino al 2028 e la proroga di due anni dei contratti in vigore che scadono prima del 31 dicembre 2028. Il secondo decreto introduce il rinnovo automatico dei contratti di locazione. Data l’importanza di tali misure, l’esecutivo, guidato da Pedro Sanchez, ha richiesto una sessione plenaria straordinaria del Congresso per questo venerdì, al fine di ratificare immediatamente entrambi i decreti per far fronte alla crisi abitative nel Paese. Lo riportano i media spagnoli.

Manifestazione in solidarietà di Maricarmen Abascal, Madrid, 28 settembre 2026 (AP Photo/Manu Fernandez)

La storia di Maricarmen Abascal

La decisione del governo è arrivata a seguito di numerose proteste per il diritto alla casa. A fare rumore è stata soprattutto la storia di Maricarmen Abascal, 87 anni, costretta ad abbandonare la propria casa a Madrid, nel quartiere del Retiro, dove viveva da 70 anni. “Non sono riuscita a difendere la mia casa, ma ho lottato affinché gli altri imparassero a lottare. La mia casa è stata la mia vita e ora devo lasciarmela alle spalle. Ma questo non significa che non continuerò a lottare e che non tornerò. Voglio ringraziare tutti, tutte le persone, tutti i bambini che sono venuti al mio sgombero”, ha detto la donna in un videomessaggio realizzato dal letto di un ospedale.