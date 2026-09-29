Slovacchia, studente accoltella e uccide maestra in una scuola elementare

Un alunno ha accoltellato e ucciso una maestra in una scuola elementare a Staskovo, nel nord-ovest della Slovacchia. Altre due persone sono rimaste ferite nell’aggressione. L’insegnante uccisa era una donna di 61 anni. Tra i feriti ci sono un alunno in condizioni critiche e un’insegnante di 41 anni ricoverata in ospedale con ferite gravi ma non in pericolo di vita, secondo quanto riferito dal servizio di soccorso slovacco.

Presidente della Slovacchia: “Serio monito per la nostra società”

Il presidente della Slovacchia Peter Pellegrini si è detto “profondamente rattristato dal tragico incidente” e ha espresso le sue condoglianze ai familiari delle vittime insieme al primo ministro Robert Fico. “Eventi del genere costituiscono un serio monito per tutta la nostra società“, ha affermato Pellegrini, “è tanto più importante prestare grande attenzione al clima che creiamo nella società. Abbiamo bisogno di più calma, rispetto e considerazione reciproca”. Il ministro dell’Interno Matús Cutaj Eötök, il ministro dell’Istruzione Tomás Drucker e il ministro della Salute Kamil Casko si sono recati nella città di Staskovo, dove è avvenuta l’aggressione.