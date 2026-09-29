Parigi, la protesta dei studenti: barricate davanti i licei

Secondo giorno di proteste degli studenti delle scuole superiori a Parigi per chiedere maggiori risorse per l’istruzione e denunciare le pressioni a cui sono sottoposti. Al liceo Colbert, nel nord-est della capitale francese gli studenti hanno utilizzato bidoni della spazzatura, biciclette e assi di legno per bloccare l’ingresso. I manifestanti protestano in particolare per la carenza di personale, il deterioramento delle condizioni in alcune scuole, le lunghe giornate scolastiche e Parcoursup, la piattaforma nazionale francese online per l’ammissione all’università.