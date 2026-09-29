Medio Oriente, Netanyahu denuncia “Haaretz” e altri media per diffamazione

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha intentato una causa contro diversi organi di informazione e giornalisti israeliani in relazione a recenti servizi secondo cui, prima del 7 ottobre, avrebbe ricevuto avvertimenti dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, e dal capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamel. Lo ha reso noto il partito Likud spiegando che Netanyahu chiede un risarcimento di 2,6 milioni di shekel (750mila euro) e ha citato in giudizio, tra gli altri, Haaretz, Yedioth Aharonoth, Channel 12 e alcuni giornalisti, tra cui Barak Ravid, in relazione a tali accuse. Secondo il Likud, i servizi in questione sono “una menzogna completa”. “Non è un caso che queste menzogne vengano pubblicate proprio ora, alla vigilia delle elezioni, da avversari politici ed elementi stranieri ostili”, ha affermato partito.