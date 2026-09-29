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martedì 29 settembre 2026

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Macron in Spagna, Re Felipe e la regina Felipe accolgono il presidente francese e la moglie Brigitte

Macron in Spagna, Re Felipe e la regina Felipe accolgono il presidente francese e la moglie Brigitte
Il re di Spagna Felipe VI e la regina Letizia accolgono il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte Macron al loro arrivo al Palazzo Reale di Madrid (Thomas Coex/Pool Photo via AP)
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Il presidente francese Emmanuel Macron saluta il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez al Palazzo Reale di Madrid (Thomas Coex/Pool Photo via AP)
Il re di Spagna Felipe VI e la regina Letizia accolgono il presidente francese Emmanuel Macron prima di una cerimonia ufficiale, al loro arrivo al Palazzo Reale di Madrid (Thomas Coex/Pool Photo via AP)
Il re di Spagna Felipe VI e la regina Letizia accolgono il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte Macron al loro arrivo al Palazzo Reale di Madrid (Thomas Coex/Pool Photo via AP)
Il re di Spagna Felipe VI e la regina Letizia accolgono il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte Macron al loro arrivo al Palazzo Reale di Madrid (Thomas Coex/Pool Photo via AP)
Il re di Spagna Felipe VI e la regina Letizia accolgono il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte Macron al loro arrivo al Palazzo Reale di Madrid (Thomas Coex/Pool Photo via AP)
La regina Letizia di Spagna accoglie Brigitte Macron, moglie del presidente francese, durante una cerimonia ufficiale al loro arrivo al Palazzo Reale di Madrid (Thomas Coex/Pool Photo via AP)
Il re di Spagna Felipe VI e la regina Letizia accolgono il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte Macron al loro arrivo al Palazzo Reale di Madrid (Thomas Coex/Pool Photo via AP)

Il presidente francese Emmanuel Macron è a Madrid per una visita di Stato di due giorni con cui intende rafforzare i legami tra Spagna e Francia, un rapporto bilaterale che, nonostante alcune piccole divergenze, gode di buona salute. Il viaggio avviene pochi giorni dopo che la Corte costituzionale spagnola ha avallato il Trattato di amicizia e cooperazione tra Spagna e Francia, la cui approvazione era stata ritardata per le proteste dell’opposizione spagnola di Pp e Vox, e giunge nella fase finale del mandato di Macron e del premier Pedro Sanchez. Si tratta della prima visita di Stato di Macron in Spagna e della prima di un capo di Stato francese dal 2009, ricorda Rtve. Oggi i reali Felipe e Letizia hanno ricevuto al Palazzo Reale il presidente francese, e sua moglie, Brigitte Macron. Il leader francese e Sanchez hanno in programma un incontro al Palazzo della Moncloa questo mercoledì a mezzogiorno.

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