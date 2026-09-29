Iran, Teheran aspetta una risposta dagli Usa su Hormuz. Trump: “Non ho fatto alcuna offerta” – La diretta

Il ministro degli Esteri dell’Iran Abbas Araghchi ha affermato di aver tenuto a New York colloqui con i mediatori del Qatar, dopo i quali l’Iran si aspetta una risposta formale dagli Stati Uniti alla sua proposta di riapertura dello Stretto di Hormuz. “Hanno presentato alcune proposte e abbiamo avuto una discussione sui punti che sottoporranno anche alla parte americana”, ha detto Araghchi, “la risposta definitiva da parte degli Stati Uniti ci sarà comunicata in seguito, auspicabilmente entro domani (oggi, ndr)”. Il ministro iraniano ha aggiunto che la posizione di Teheran non è cambiata e che la riapertura dello Stretto di Hormuz dipende dal rispetto di determinate condizioni. “Al momento, l’unico problema è lo Stretto di Hormuz”, ha spiegato, “le condizioni dell’Iran sono del tutto eque e ragionevoli. Se gli americani dicono di volere un accordo o una soluzione pacifica, noi abbiamo presentato quella soluzione”.