Iran, Teheran aspetta una risposta dagli Usa su Hormuz. Trump: “Non ho fatto alcuna offerta” – La diretta

Il ministro degli Esteri dell’Iran Abbas Araghchi ha affermato di aver tenuto a New York colloqui con i mediatori del Qatar, dopo i quali l’Iran si aspetta una risposta formale dagli Stati Uniti alla sua proposta di riapertura dello Stretto di Hormuz. “Hanno presentato alcune proposte e abbiamo avuto una discussione sui punti che sottoporranno anche alla parte americana”, ha detto Araghchi, “la risposta definitiva da parte degli Stati Uniti ci sarà comunicata in seguito, auspicabilmente entro domani (oggi, ndr)”. Il ministro iraniano ha aggiunto che la posizione di Teheran non è cambiata e che la riapertura dello Stretto di Hormuz dipende dal rispetto di determinate condizioni. “Al momento, l’unico problema è lo Stretto di Hormuz”, ha spiegato, “le condizioni dell’Iran sono del tutto eque e ragionevoli. Se gli americani dicono di volere un accordo o una soluzione pacifica, noi abbiamo presentato quella soluzione”.
Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, incontrerà più tardi il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, nell’ambito dei continui sforzi del numero uno dell’Onu per aiutare i mediatori impegnati a porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Lo ha riferito un portavoce dell’Onu, Stephane Dujarric. “È emblematico di ciò che accade qui” all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha detto.
“Axios ha pubblicato un articolo secondo cui ‘Trump’ avrebbe offerto all’Iran l’alleviamento delle sanzioni e lo sblocco dei fondi congelati. Questo non è vero. Non ho offerto loro nulla! L’articolo di Axios, come la maggior parte degli altri, è una bufala, utilizzata solo per soddisfare la loro ‘sindrome da fobia anti-Trump’. Dovrebbero ritirare questa notizia falsa, immediatamente!”. Lo scrive su Truth il presidente Usa, Donald Trump.