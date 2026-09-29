Cile, centinaia in piazza per difendere il diritto all’aborto

Centinaia di manifestanti hanno marciato lunedì per le strade della capitale del Cile, Santiago, per chiedere un aborto libero, sicuro e legale, nell’ambito delle proteste organizzate in tutta l’America Latina in occasione della Giornata internazionale per l’aborto sicuro. Indossando i fazzoletti verdi donne e uomini hanno chiesto la fine delle restrizioni che, a loro dire, colpiscono in modo sproporzionato le donne a basso reddito. Il nuovo presidente cileno José Antonio Kast, esponente della destra radicale, è fortemente contrario all’aborto e ha sostenuto il ritorno a un divieto totale nel Paese.