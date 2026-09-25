Usa-Cina, l'arrivo di Xi Jinping e della moglie alla Casa Bianca per cena con Trump

Il presidente cinese Xi Jinping e sua moglie Peng Liyuan sono arrivati alla Casa Bianca giovedì sera per una cena di Stato con il presidente Donald Trump e la first lady Melania Trump. Xi, in abito nero, e Peng, in abito rosso, sono scesi dalla loro limousine sul tappeto rosso del Portico Nord, dove hanno stretto la mano ai Trump e hanno posato per le foto. Trump indossava uno smoking e la first lady Melania Trump una tuta in stile smoking con un grande fiocco al collo.

Sulla lista degli invitati alla cena di Stato figuravano numerosi ospiti illustri, tra cui il fondatore di Nvidia Jensen Huang, il CEO di OpenAI Sam Altman e il fondatore di Amazon Jeff Bezos. La cena ha coronato una giornata intensa tra i due leader, che ha segnato la prima visita di Stato di Xi in undici anni.