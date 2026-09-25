Usa-Cina, ieri la cena di Gala tra Xi Jinping e Donald Trump: “Celebriamo una grande amicizia”. Proteste all’esterno

Proteste all’esterno della Casa Bianca durante la visita di stato del leader cinese Xi Jinping che ieri ha cenato con il presidente americano Donald Trump.Durante l’incontro, Trump ha celebrato la “grande amicizia” instaurata con Xi Jinping. Folle di persone si sono radunate dietro le transenne lungo Lafayette Park, agitando bandiere ed esponendo cartelli. I manifestanti chiedevano autonomia religiosa e maggiori libertà in Tibet, nella regione etnica dello Xinjiang, a Hong Kong e a Taiwan. Hanno scandito slogan come “Xi Jinping se ne deve andare” e “Vergogna! Vergogna su Xi Jinping!”. Le grida si sono fatte più forti nel corso della cerimonia. Anche manifestanti filo-cinesi sono scesi in piazza a Washington. Circa 200 sostenitori di Xi si sono radunati davanti all’hotel dove alloggiava il leader per sostenerlo. Gli oppositori del governo di Xi si sono riuniti in mattinata davanti all’ambasciata cinese, per poi sfilare attraverso la città. Nel tardo pomeriggio, alcune centinaia di persone si sono radunate in un parco vicino alla Casa Bianca per esprimere il loro rifiuto nei confronti di Xi.

Le proteste all’esterno della Casa Bianca per la visita di Xi Jinping (AP Photo/Mark Schiefelbein)

La cena di Gala per Xi Jinping

Una lista di invitati ricca di personalità del mondo della tecnologia, le scelte di moda dei presenti, la disposizione dei posti a tavola e il menu hanno caratterizzato i dettagli più informali – e spesso più sfarzosi – della diplomazia, per la cena di Stato organizzata da Donald Trump in onore del leader cinese Xi Jinping. L’evento ha visto la partecipazione di una schiera di miliardari, leader del mondo degli affari. “Il presidente Xi ed io comprendiamo entrambi di rappresentare sistemi diversi, ma i legami tra i nostri popoli sono duraturi e non siamo mai andati d’accordo meglio di così”, ha affermato Trump durante il suo brindisi, aggiungendo che “insieme, possiamo continuare a costruire un rapporto che promuova la prosperità e la sicurezza per le generazioni future”. Trump indossava uno smoking, mentre l’ufficio della first lady Melania Trump ha riferito che lei ha optato per un completo in stile smoking: una camicetta bianca in popeline di cotone di Saint Laurent, una fascia da smoking in seta nera e pantaloni neri in broccato – entrambi di Dolce & Gabbana – con un motivo a peonie. Xi ha scelto un completo nero e sua moglie, Peng Liyuan, indossava un abito rosso. La East Room, dove si è tenuta la cena, era illuminata da luci soffuse e presentava tavoli apparecchiati con eleganti decorazioni rosse e dorate.

Il menu prevedeva come primo piatto una vellutata di zucca gialla con funghi selvatici, erbe aromatiche fresche, pancetta croccante e un filo d’olio agli scalogni. Successivamente, agli ospiti è stato servito branzino in crosta di sesamo con bok choy novello brasato, melanzane dell’orto arrosto e salsa verde. Il dessert consisteva in un crémeux alla vaniglia con confit di amarene e frangipane alle noci, oltre a gelato con miele della Casa Bianca.