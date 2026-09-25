Usa-Cina, alcuni momenti della cena organizzata alla Casa Bianca con Xi e Trump

Alla Casa Bianca nella serata di giovedì la cena di stato organizzata in onore del presidente cinese Xi Jinping e della consorte Peng Liyuan con il presidente Usa Donald Trump e la first lady Melania Trump. All’evento hanno partecipato più di un centinaio di invitati tra cui tra cui rappresentanze di Wall Street, delle istituzioni americane e di Big Tech come il fondatore di Nvidia Jensen Huang, il CEO di OpenAI Sam Altman e il fondatore di Amazon Jeff Bezos. Una cena che ha voluto sancire l’amicizia tra i due Paesi.