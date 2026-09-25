Trump mostra a Xi i ritratti dei presidenti e prende in giro Biden: “Questo è l’autopen”

Durante la visita di Xi Jinping negli Usa Donald Trump ha preso in giro il suo predecessore Joe Biden mentre mostrava i ritratti dei presidenti Usa al leader cinese. Come mostra un video pubblicato sui profili social della Casa Bianca Trump indica le sue due foto e poi il quadro che dovrebbe ospitare il ritratto di Biden: “Questa è l’autopen”, afferma il presidente Usa scoppiando poi a ridere. Il riferimento è al macchinario usato per apporre automaticamente una firma sui documenti. Trump in passato aveva affermato che il suo predecessore utilizzava un autopen per firmare documenti importanti, tra cui le grazie presidenziali.
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