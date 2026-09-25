Putin assicura: “Non ci prepariamo ad azione militare contro l’Europa”

La Russia non si sta preparando a intraprendere azioni militari contro i Paesi dell’Ue, poiché non c’è alcun motivo per farlo. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, aggiungendo che i Paesi europei stanno alimentando la tensione perché vogliono continuare a sostenere l’Ucraina. Le dichiarazioni dei Paesi occidentali sulla necessità di prepararsi a una guerra con la Russia rappresentano una deliberata escalation e una provocazione, ha aggiunto. “Molti in Europa affermano di aspettarsi un attacco da parte della Federazione Russa e di dover quindi prepararsi a un’azione militare, a una guerra con la Russia”, ha dichiarato Putin, citato dalla Tass. “Voglio ribadire ancora una volta: non ci stiamo preparando ad alcuna azione militare contro l’Europa. Non abbiamo piani di questo tipo e, soprattutto, non abbiamo alcun motivo per farlo. Non ci sono validi motivi per inasprire la situazione con l’Europa”, ha detto il presidente russo.

“Kiev chiede tregua dopo devastante risposta a loro attacchi”

La risposta della Russia agli attacchi di Kiev è stata così incisiva e devastante che l’Ucraina ha chiesto un cessate il fuoco, in particolare nel settore energetico. Lo ha dichiarato ai giornalisti lo stesso Putin. “Abbiamo iniziato a rispondere a ogni singolo attacco”, ha spiegato, come riporta la Tass. “A quanto pare, le azioni di risposta delle forze armate russe si sono rivelate così incisive e devastanti per l’avversario che ora stanno nuovamente sollevando attivamente la questione di un cessate il fuoco in diversi ambiti: quello energetico, cioè sono già pronti a non colpire le nostre raffinerie di petrolio; e quello aereo, con la cessazione reciproca degli attacchi”, ha dichiarato Putin.

“Eravamo pronti a negoziati dopo elezioni Duma ma Kiev ha attaccato”

La Russia era pronta a riprendere i contatti con l’Ucraina dopo le elezioni della Duma di Stato, ma nei giorni del voto Kiev ha lanciato attacchi massicci. Lo ha dichiarato ai giornalisti il presidente russo Vladimir Putin, citato da Interfax. “Prima delle elezioni, circa dieci giorni, un paio di settimane prima, l’Ucraina ha dichiarato di essere pronta a riprendere i negoziati. E in effetti noi abbiamo detto che prima delle elezioni della Duma i negoziati erano difficilmente possibili, mentre dopo saremmo stati pronti a riprendere i contatti”, ha affermato. “Ma ciò che è accaduto ultimamente è anch’esso ben noto a tutti. Nella notte tra il 19 e il 20, vale a dire proprio nel giorno principale delle votazioni, è stato effettuato un tentativo di attacco massiccio contro Mosca. Più di 1.600 droni sono entrati praticamente nell’area di Mosca. Questo è il primo punto. E il secondo: sono stati effettuati attacchi contro i seggi elettorali“, ha osservato Putin.