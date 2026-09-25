Papa Leone XIV in Francia, Emmanuel Macron accoglie il Pontefice: ecco le foto più belle

Papa Leone XIV è arrivato a Parigi per il viaggio apostolico in Francia. L’aereo con a bordo Prevost è atterrato alle ore 9:56. Il Papa è stato accolto dal Presidente francese Emmanuel Macron e ha ricevuto un mazzo di fiori da una bambina. Tanti i ragazzi e le ragazzi festanti intorno al Pontefice. Insieme a Macron ad accogliere il Papa anche la Première dame di Francia, Brigitte Macron. Ecco i migliori scatti della giornata.