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venerdì 25 settembre 2026

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Papa Leone XIV in Francia, Emmanuel Macron accoglie il Pontefice: ecco le foto più belle

Papa Leone XIV in Francia, Emmanuel Macron accoglie il Pontefice: ecco le foto più belle
Papa Leone XIV viene accolto dal Presidente francese Emmanuel Macron all’Eliseo, nell’ambito della sua visita pastorale di quattro giorni in Francia (Foto AP/Teresa Suarez, Pool)
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Papa Leone XIV viene accolto dal Presidente francese Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo, nell'ambito della sua visita pastorale di quattro giorni in Francia (Foto AP/Teresa Suarez, Pool)
Papa Leone XIV viene accolto dal Presidente francese Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo, nell'ambito della sua visita pastorale di quattro giorni in Francia (AP Photo/Gregorio Borgia)
Papa Leone XIV viene accolto dal Presidente francese Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo, nell'ambito della sua visita pastorale di quattro giorni in Francia (AP Photo/Gregorio Borgia)
Papa Leone XIV viene accolto dal Presidente francese Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo, nell'ambito della sua visita pastorale di quattro giorni in Francia (Foto AP/Teresa Suarez, Pool)
Papa Leone XIV viene accolto dal Presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo, nell'ambito della sua visita pastorale di quattro giorni in Francia (AP Photo/Gregorio Borgia)
Papa Leone XIV viene accolto dal Presidente francese Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo, nell'ambito della sua visita pastorale di quattro giorni in Francia (AP Photo/Gregorio Borgia)
Papa Leone XIV viene accolto dal Presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo, nell'ambito della sua visita pastorale di quattro giorni in Francia (Mohammed Badra/Pool Photo via AP)
Papa Leone XIV viene accolto dal Presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo, nell'ambito della sua visita pastorale di quattro giorni in Francia (Benoit Tessier/Pool Photo via AP)
Papa Leone XIV viene accolto dal Presidente francese Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo, nell'ambito della sua visita pastorale di quattro giorni in Francia (AP Photo/Gregorio Borgia)
Papa Leone XIV viene accolto dal Presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo, nell'ambito della sua visita pastorale di quattro giorni in Francia (Mohammed Badra/Pool Photo via AP)
Papa Leone XIV viene accolto dal Presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo, nell'ambito della sua visita pastorale di quattro giorni in Francia (AP Photo/Gregorio Borgia)
Papa Leone XIV incontra il presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo a Parigi (Alberto Pizzoli/Pool Photo via AP)
Papa Leone XIV incontra il presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo a Parigi (Alberto Pizzoli/Pool Photo via AP)
Papa Leone XIV tiene un discorso al Palazzo dell'Eliseo a Parigi (Benoit Tessier/Pool Photo via AP)

Papa Leone XIV è arrivato a Parigi per il viaggio apostolico in Francia. L’aereo con a bordo Prevost è atterrato alle ore 9:56. Il Papa è stato accolto dal Presidente francese Emmanuel Macron e ha ricevuto un mazzo di fiori da una bambina. Tanti i ragazzi e le ragazzi festanti intorno al Pontefice. Insieme a Macron ad accogliere il Papa anche la Première dame di Francia, Brigitte Macron. Ecco i migliori scatti della giornata.

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