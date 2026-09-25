Papa Leone XIV in Francia, accolto da Macron: “Qui per desiderio di pace e riconciliazione” – La diretta

Papa Leone XIV è arrivato a Parigi per il viaggio apostolico in Francia. L’aereo con a bordo Prevost è atterrato alle ore 9:56. Il Papa è stato accolto dal Presidente francese Emmanuel Macron e ha ricevuto un mazzo di fiori da una bambina. Tanti i ragazzi e le ragazzi festanti intorno al Pontefice. Leone XIV ora si trasferisce al Palazzo dell’Eliseo per la visita di cortesia. Insieme a Macron ad accogliere il Papa anche la Première dame di Francia, Brigitte Macron. Dopo gli inni, gli Onori militari e la presentazione delle rispettive Delegazioni, il Papa, insieme con il Presidente della Repubblica, raggiunge il Salone d’Onore per un breve incontro privato, prima di ripartire per il Palazzo dell’Eliseo.
Punti chiave
- Papa: "Qui per annunciare la pace in tutto il mondo"
- Macron: "Benvenuto in Francia Santo Padre"
- Papa: "A Ceuta vera crisi umanitaria"
- Il Papa sull'Ai: "Rallentamento big tech? Stanno iniziando cose positive"
- Papa a giornalista Cnn a Parigi: "Felice che qui siate tutti benvenuti"
- Mattarella al Papa: "Integrazione argine irrinunciabile a predominio forza"
- Papa a Mattarella: "In Francia con desiderio di pace e riconciliazione popoli"
Dal volo che lo ha portato a Parigi Papa Leone XIV, come riportato dai media vaticani, ha sottolineato l’importanza della “copertura del viaggio in Francia” che ha “diversi temi importanti”. “Prima di tutto, viaggio in Francia, così come in ogni altra parte del mondo, come seguace di Gesù Cristo per annunciare la pace, la pace di Cristo in tutto il mondo. È un messaggio che, come tutti sappiamo, è importante in questo momento”, ha detto il Pontefice.
“Benvenuto in Francia, Santo Padre”- Così su X il presidente della Francia, Emmanuel Macron, dopo l’arrivo di Leone XIV a Parigi. Il numero 1 dell’Eliseo posta anche il video dell’arrivo e la stretta di mano col Pontefice.
Quella di Ceuta ” è stata veramente una crisi umanitaria”. Così, come riportato dai media vaticani, Papa Leone XIV parlando ai giornalisti durante il viaggio verso Parigi. Il Papa ha detto di aver seguito i fatti di Ceuta dal primo giorno e ha aggiunto che si è trattato di “una crisi che ha cause di differenti tipologie dietro”.
“Rallentamento dei big tech su IA? La nostra Commissione vaticana è in contatto con molti dei leader del mondo dell’IA e stiamo continuando il dialogo che spero di aver avviato con l’enciclica. Penso che molti di loro siano aperti a cercare modi per garantire che l’IA non soppianti o distrugga l’umanità ma piuttosto che sia uno strumento a favore degli esseri umani, Stanno iniziando cose positive”. Così, come riportato dai media vaticani, Papa Leone XIV durante il volo da Roma a Parigi.
“Sono molto felice che qui siate tutti benvenuti”. Così Papa Leone XIV ai giornalisti durante il volo verso Parigi rispondendo a un giornalista della Cnn sul tentativo dell’amministrazione Trump di impedire l’accesso alla Cnn e ad altri giornalisti.
“Santità, desidero ringraziarLa sentitamente per il messaggio che ha voluto inviarmi alla partenza della missione apostolica in Francia e all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco)”.Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Papa Leone XIV.”La nazione che si appresta a visitare, nella sua storia millenaria, ha apportato all’Europa e al mondo un contributo essenziale per l’affermazione dei diritti e delle libertà individuali, insieme a quegli ideali universali che sono a fondamento delle nostre democrazie – prosegue il capo dello Stato -. Il motto stesso del Suo viaggio, ‘Affinché il mondo abbia la vita’, incoraggia all’unità e alla coesione, suscita un impegno positivo indirizzato alla ricerca del bene comune e al servizio della persona umana. Ne è un esempio fulgido, ispirato ai valori cristiani, Robert Schuman, che la Santità Vostra ricorderà a Metz. La sua generazione, fu in grado di superare le tragedie della guerra e gli interessi di parte, dando avvio al grande progetto di un’Europa unita, riconciliata e giusta. Ancora oggi, il processo d’integrazione alimenta e sostiene l’ordine multilaterale basato sulle regole, argine irrinunciabile al predominio indiscriminato della forza, mentre si fa ogni giorno più pressante l’esigenza di un’equa condivisione delle risorse sul pianeta, di un loro impiego etico, salvaguardando l’equilibrio tra le genti e le generazioni. Certo che il Suo messaggio in favore della dignità di ogni essere umano e della collaborazione tra i popoli sarà accolto come segno di speranza in un futuro di maggiore concordia, Le rinnovo, Santità, le espressioni della mia profonda considerazione”.
“Mentre mi accingo a compiere il Viaggio Apostolico in Francia, sotto lo sguardo della Vergine Maria, alla cui intercessione affidiamo il desiderio di pace e riconciliazione tra i popoli, mi è gradito rivolgere a Lei, Signor Presidente, il mio cordiale saluto, che accompagno con fervidi auspici per il bene e la prosperità dell’intera Nazione italiana”. Così Papa Leone XIV in un telegramma inviato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lasciando l’Italia verso la Francia. Il telegramma è stato diffuso dalla sala stampa della Santa Sede.