Papa Leone XIV in Francia, accolto da Macron: “Qui per desiderio di pace e riconciliazione” – La diretta

Papa Leone XIV è arrivato a Parigi per il viaggio apostolico in Francia. L’aereo con a bordo Prevost è atterrato alle ore 9:56. Il Papa è stato accolto dal Presidente francese Emmanuel Macron e ha ricevuto un mazzo di fiori da una bambina. Tanti i ragazzi e le ragazzi festanti intorno al Pontefice. Leone XIV ora si trasferisce al Palazzo dell’Eliseo per la visita di cortesia. Insieme a Macron ad accogliere il Papa anche la Première dame di Francia, Brigitte Macron. Dopo gli inni, gli Onori militari e la presentazione delle rispettive Delegazioni, il Papa, insieme con il Presidente della Repubblica, raggiunge il Salone d’Onore per un breve incontro privato, prima di ripartire per il Palazzo dell’Eliseo.