Papa Leone: "Le sofferenze della guerra feriscono la dignità umana, no all'indifferenza"

Papa Leone XIV rivolge, ancora una volta, il suo pensiero alle popolazioni del Medio Oriente colpite dalla guerra. “Ma come possiamo parlare di questa regione, del mondo in cui 2.000 anni fa nacque il Principe della Pace, senza pensare anche a tutte quelle popolazioni colpite dalle conseguenze dei conflitti e a tutti coloro che sono afflitti dal flagello della guerra? Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a tali sofferenze che feriscono la dignità umana e gridano a Dio per chiedere giustizia”, ha detto Prevost nel suo discorso a Parigi, dove è arrivato giovedì mattina in occasione del viaggio apostolico in Francia.