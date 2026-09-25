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venerdì 25 settembre 2026

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New York, oltre 100 arresti per le proteste contro Netanyahu all’Onu: tra loro anche Susan Sarandon

New York, oltre 100 arresti per le proteste contro Netanyahu all’Onu: tra loro anche Susan Sarandon
Susan Sarandon arrestata durante le proteste a New York contro Netanyahu (AP Photo/Madison Swart)
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L’ambasciatore Usa Mike Waltz: “Terribile vedere delegazioni uscire per Netanyahu”

La polizia di New York ha reso noto che oltre 100 persone sono state arrestate nei pressi della sede delle Nazioni Unite in occasione delle protesta per la presenza all’Assemblea generale dell’Onu del premier israeliano Benyamin Netanyahu. Fra loro anche le attrici Susan Sarandon e Hannah Einbinder 

In un post su X Mike Waltz, ambasciatore americano presso le Nazioni Unite, ha definito “terribile” vedere “tutti questi ambasciatori all’Onu abbandonare l’aula per protesta verso Israele” in occasione del discorso del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. “Non altrettanti hanno abbandonato l’aula per l’Iran, nemmeno dopo che quest’ultimo abbia mitragliato 40.000 dei suoi cittadini”, ha aggiunto. 

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