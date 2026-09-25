Netanyahu attacca Mamdani all’Onu: “Antisemita, vergogna per le bugie”

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, dal podio dell’Assemblea generale dell’Onu si è scagliato contro il sindaco di New York, Zohran Mamdani, definendolo “antisemita”. “A tutti coloro che diffondono queste menzogne sul mio Paese o sui miei coraggiosi soldati, sia che si trovino in questa sala sia che si trovino nell’ufficio del sindaco antisemita di New York, dico questo: ‘Vergognatevi. Vergognatevi per aver distorto i fatti’”, ha detto Netanyahu. “Da quando Mamdani è stato eletto sindaco molti ebrei non si sentono più sicuri a New York, me l’hanno detto”, ha aggiunto.

La Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso nel 2024 un mandato d’arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per crimini di guerra in relazione a Gaza e Mamdani ha detto di essere d’accordo con la Cpi e che Netanyahu dovrebbe essere processato e arrestato.