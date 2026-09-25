Iran, Teheran propone agli Usa un piano in 7 giorni per fermare la guerra: lo rivela il NyT

L’Iran avrebbe proposto a Washington un piano di sette giorni per cessare le ostilità, riaprire lo Stretto di Hormuz e quindi avviare colloqui esaustivi sul programma nucleare del suo paese. Lo scrive il New York Times. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che la proposta è stata inviata “tramite intermediari”. Funzionari iraniani hanno affermato che, sebbene la proposta fosse sostanzialmente identica al memorandum d’intesa di giugno, era stata concepita per procedere a un ritmo molto più rapido. Nel precedente accordo, era stato fissato un termine di 60 giorni per l’avvio dei negoziati sul nucleare.

Pezeshkian: “Spetta agli Usa porre fine alla guerra”

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che spetta agli Stati Uniti decidere se porre fine alla guerra. “È l’America che deve scegliere se vuole porre fine a tutto questo o no”, ha detto in un’intervista a Fox News. Pezeshkian ha anche dichiarato che la Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei gode di “ottima” salute ed è in grado di governare. Pezeshkian ha aggiunto di aver incontrato Khamenei “circa un mese fa” in un colloquio che è durato “sette ore”.