Aereo Ryanair atterra con l’1% di carburante: è accaduto sul volo Pisa-Prestwick

Un aereo di linea con 171 persone a bordo è atterrato con circa l’1% di carburante rimanente dopo che le condizioni meteorologiche avverse e una serie di deviazioni obbligate gli avevano lasciato solo pochi minuti di margine per scendere a terra. La storia – raccontata dalla Bbc – è accaduta il 3 ottobre dello scorso anno al Boeing 737 di Ryanair che avrebbe dovuto volare da Pisa a Prestwick, vicino a Glasgow, prima di essere dirottato via Edimburgo e infine atterrare a Manchester a causa della tempesta Amy.

Un rapporto dell’Air Accidents Investigation Branch (AAIB) ha rilevato che il volo ha incontrato condizioni meteorologiche in peggioramento durante l’avvicinamento a Prestwick. L’equipaggio ha abbandonato due tentativi di atterraggio dopo aver ricevuto avvisi di ‘wind shear’ (un fenomeno atmosferico che consiste in una variazione improvvisa e repentina della velocità e/o della direzione del vento) e ha cercato di dirigersi verso l’aeroporto di Manchester. La sua richiesta però è stata rifiutata e l’aereo ha dovuto optare per lo scalo di Edimburgo. Durante l’avvicinamento alla località scozzese si è verificato un terzo episodio di wind shear che ha costretto i piloti a dichiarare un’emergenza carburante prima di dirigersi nuovamente in direzione dell’aeroporto di Manchester dove il volo è atterrato con 363 kg di carburante rimanente, ben al di sotto della soglia limite della riserva pari a 1.100kg. Secondo quanto appurato dall’indagine il rifiuto iniziale della richiesta di deviazione sarebbe derivata da un problema di comunicazione da parte dell’aeroporto di Manchester. Lo scalo – viene spiegato – ha reso noto di aver esaminato le circostanze e di aver rafforzato le proprie procedure per la gestione delle richieste di dirottamento. “È improbabile che ci sarebbe stato carburante a sufficienza per un altro tentativo”, ha affermato il rapporto delle autorità britanniche.

Lo scorso 10 luglio, sempre su un volo Ryanair, un passeggero ha rischiato di essere risucchiato da un finestrino che era andato in frantumi a causa dell’impatto con alcuni detriti del motore.