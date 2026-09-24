Usa-Cina, la visita di Xi Jinping a Washington da Trump – La diretta

Il presidente Trump e la first lady Melania sulla pista della Base Andrews hanno accolto il leader cinese Xi Jinping e la consorte Peng Liyuan ai piedi della scaletta dell’aereo presidenziale cinese. Ha così inizio la visita di Stato di Xi a Washington. L’arrivo del leader cinese Xi Jinping a Washington non è stato documentato dalle telecamere dei grandi network tv Usa, che in solidarietà con la Cnn, esclusa dalla Casa Bianca con un ordine di Donald Trump, si sono autosospesi dalla copertura degli eventi presidenziali. La loro partecipazione è stata in dubbio fino all’ultimo, in attesa della decisione del giudice riguardo alla messa al bando di Cnn, Politico e Ms Now. E tuttavia, il giudice federale Timothy Kelly, pur annunciando nell’udienza di oggi che a breve prenderà una decisione, per il momento ha mantenuto in vigore il bando di Trump. Di qui, la prosecuzione del boicottaggio da parte dei network Usa che compongono il ‘pool’ presidenziale.