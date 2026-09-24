Usa-Cina, la visita di Xi Jinping a Washington da Trump – La diretta

Il presidente Trump e la first lady Melania sulla pista della Base Andrews hanno accolto il leader cinese Xi Jinping e la consorte Peng Liyuan ai piedi della scaletta dell’aereo presidenziale cinese. Ha così inizio la visita di Stato di Xi a Washington. L’arrivo del leader cinese Xi Jinping a Washington non è stato documentato dalle telecamere dei grandi network tv Usa, che in solidarietà con la Cnn, esclusa dalla Casa Bianca con un ordine di Donald Trump, si sono autosospesi dalla copertura degli eventi presidenziali. La loro partecipazione è stata in dubbio fino all’ultimo, in attesa della decisione del giudice riguardo alla messa al bando di Cnn, Politico e Ms Now. E tuttavia, il giudice federale Timothy Kelly, pur annunciando nell’udienza di oggi che a breve prenderà una decisione, per il momento ha mantenuto in vigore il bando di Trump. Di qui, la prosecuzione del boicottaggio da parte dei network Usa che compongono il ‘pool’ presidenziale.
Punti chiave
“E’ stato un ottimo incontro e penso abbia apprezzato”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato dopo aver accolto il presidente cinese Xi Jinping al suo arrivo alla base Andrews, in Maryland. All’assemblea generale dell’Onu “abbiamo avuto una giornata molto positiva”, ha dichiarato. “Abbiamo avuto degli ottimi incontri su diverse questioni, sulle quali non entrerò nei dettagli. Sono stati incontri davvero molto positivi”, ha aggiunto.
Il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, ha annunciato la proroga della tregua – in base alla quale i due paesi hanno concordato di ridurre i dazi e di astenersi dall’imporre nuove restrizioni commerciali – durante un’intervista al canale Fox News, mentre Trump accoglieva Xi alla Joint Base Andrews, alle porte di Washington. “Non so se sarà possibile raggiungere un accordo più ampio. Non so se ci limiteremo a prorogare l’accordo attuale”, ha affermato Bessent nell’intervista, sottolineando che la proroga fino al 10 gennaio potrebbe concedere ai leader più tempo per discutere delle questioni in occasione dei prossimi vertici internazionali che si terranno in Cina a novembre e in Florida a dicembre.
La Cina e gli Stati Uniti “dovrebbero essere partner, non rivali. Il raggiungimento del grande rinnovamento della nazione cinese e il ritorno all’eccellenza dell’America possono andare di pari passo e i due Paesi possono contribuire al reciproco successo, a vantaggio del mondo intero”. Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping in una dichiarazione rilasciata in occasione del suo arrivo negli Stati Uniti.
Alla base Andrews, in Maryland, è terminata la cerimonia di benvenuto per Xi Jinping. I due convogli presidenziali, quello del presidente Trump e quello del leader cinese sono ora diretti verso Washington. Domani, Trump e la first lady Melania accoglieranno Xi e la consorte Peng Liyuan alla Casa Bianca.
Il protocollo Usa è apparso impreparato all’arrivo dell’aereo del presidente cinese Xi Jinping alla Base Andrews. L’allestimento del tappeto rosso sul quale dovrà sfilare il leader cinese insieme al presidente Trump sembra avere subito dei ritardi. Xi e la delegazione cinese sono rimasti in attesa all’interno dell’aereo presidenziale.