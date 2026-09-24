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giovedì 24 settembre 2026

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Onu, Pezeshkian mostra le foto di Khamenei e dei bimbi uccisi dal raid Usa su una scuola in Iran

Onu, Pezeshkian mostra le foto di Khamenei e dei bimbi uccisi dal raid Usa su una scuola in Iran
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian durante l’81ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite presso la sede dell’ONU (Foto AP/Heather Khalifa)
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L’Intervento della Repubblica Islamica all’Assemblea Generale

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian durante l'81ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'ONU (Foto AP/Heather Khalifa)
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian durante l'81ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'ONU (AP Photo/Stefan Jeremiah)
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian durante l'81ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'ONU (Foto AP/Heather Khalifa)
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian durante l'81ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'ONU (Foto AP/Heather Khalifa)
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian durante l'81ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'ONU (Foto AP/Heather Khalifa)
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian durante l'81ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'ONU (Foto AP/Heather Khalifa)
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian durante l'81ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'ONU (Foto AP/Heather Khalifa)

Il presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian nel suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite accusa gli Usa di aver effettuato “vili attacchi”, mostrando le foto dei bambini uccisi in un raid di Washington e dell’ayatollah Khamenei, eliminato nei primi giorni di guerra. La delegazione Usa ha lasciato l’aula dell’Onu.

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