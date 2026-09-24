Il presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian nel suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite accusa gli Usa di aver effettuato “vili attacchi”, mostrando le foto dei bambini uccisi in un raid di Washington e dell’ayatollah Khamenei, eliminato nei primi giorni di guerra. La delegazione Usa ha lasciato l’aula dell’Onu.
Onu, Pezeshkian mostra le foto di Khamenei e dei bimbi uccisi dal raid Usa su una scuola in Iran
Seguici su
L’Intervento della Repubblica Islamica all’Assemblea Generale
© Riproduzione Riservata