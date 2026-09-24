Messico, pioggia e vento ad Acapulco in attesa dell'uragano Polo

Il Messico sudoccidentale si prepara ad affrontare l’uragano Polo che imperversa già al largo della costa del Pacifico. Le autorità hanno messo in guardia da inondazioni potenzialmente letali. Pioggia e venti forti stanno già colpendo Acapulco, nello stato di Guerrero, dove le spiagge sono state chiuse a causa delle onde che si infrangevano sulla costa. Più a nord-ovest, a Lázaro Cárdenas, nello Stato di Michoacán, i residenti hanno riempito sacchi di sabbia e eretto barricate lungo la spiaggia. Il governo messicano ha ordinato l’evacuazione in alcune zone e allestito rifugi, mentre migliaia di militari e personale della Croce Rossa sono stati dispiegati nella regione come misura preventiva.