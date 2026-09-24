La Russia prepara attacchi con droni su Italia, Francia e Spagna: l’indiscrezione dei media spagnoli

La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo. Lo riporta il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. “Utilizzeranno droni lanciati dal mare, nascosti in container; non è affatto difficile”, ha spiegato una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano. Le autorità lituane conoscono persino il tipo di drone che i russi potrebbero usare contro Spagna, Francia o Italia. Si tratterebbe di un Gerbera, lungo circa due metri, con un’apertura alare di 2,5 metri, un peso fino a 18 chilogrammi, in grado di raggiungere velocità intorno ai 160 chilometri orari e con un’autonomia massima dichiarata di 600 chilometri. Una nave mercantile può trasportare diversi di questi droni.

Zelensky: “Attacco russo mentre discutevamo rafforzamento sanzioni”

“Oggi i russi hanno sferrato un attacco con missili balistici contro Kiev proprio mentre eravamo riuniti con i membri del Congresso per discutere della legge Lindsey Graham e della necessità di rafforzare le sanzioni”. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post su X. “La Russia non porrà fine a questa guerra senza pressioni. Mentre la gente dormiva, i bagliori delle esplosioni hanno illuminato il cielo. Ancora una volta, gli obiettivi principali del loro attacco sono stati Kiev e le infrastrutture civili: edifici residenziali, un ospedale maternità, infrastrutture energetiche e logistiche. Sono già state segnalate due vittime. Le mie condoglianze alla famiglia e ai cari. Ci sono anche persone rimaste ferite. I servizi di emergenza sono all’opera: alcune persone sono intrappolate in uno degli edifici. La minaccia di raid aerei persiste in alcune regioni del Paese”, ha spiegato. “Abbiamo discusso esattamente come proteggersi da queste minacce con Brian Fitzpatrick, Mike Quigley, Marcy Kaptur, Jared Golden, Joe Wilson e Gregory Meeks. Ogni attacco di questo tipo avviene perché la pressione sull’aggressore non è mai stata totale, e la Russia ritiene di poter continuare a puntare sul terrore balistico. In questo momento, gli Stati Uniti hanno l’opportunità di rispondere con forza. Abbiamo bisogno di intercettori di missili balistici per proteggere le vite umane. Devono essere applicate le sanzioni contro la Russia e contro chi la aiuta a trarne profitto. Ringrazio entrambi i partiti per la loro disponibilità a contribuire alla protezione delle vite umane”, ha aggiunto Zelensky.

Zelensky: “G20 potenziale occasione per incontro con Usa e Russia”

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky il vertice del G20 di dicembre potrebbe essere l’occasione per un incontro trilaterale tra Kiev, Stati Uniti e Russia. “Abbiamo discusso con la parte americana della possibilità di un simile formato al G20 e della disponibilità dell’Ucraina a partecipare a un incontro”, ha dichiarato ai giornalisti a New York, come riporta Ukrinform. “Ritengo che questa sia una delle migliori opportunità proposte dalla parte americana nell’ambito del G20”, ha aggiunto. “Ritengo che questa sia una potenziale opportunità per un incontro trilaterale che possa produrre un risultato concreto”, ha osservato Zelensky, aggiungendo che che un fattore importante è la partecipazione di Donald Trump: “È un presidente influente, il numero uno. Il secondo è il G20. Quindi potrebbe essere un’atmosfera nella quale è possibile ottenere un risultato”. L’Ucraina è pronta a sostenere un simile formato “se si raggiungerà un accordo appropriato”, ha rimarcato.