Israele, l'ambasciatore in Usa sul figlio ferito: "Le sue condizioni ancora in bilico"

L’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti Yechiel Leiter ha parlato delle condizioni del figlio Neria Leiter, riservista dell’esercito israeliano, rimasto ferito in modo grave mercoledì in un attacco contro un check point condotto con un’auto da un palestinese, poi ucciso dall’Idf. “Vorrei ringraziare tutto il personale dello Shaare Zedek per il lavoro straordinario che sta svolgendo. Ha salvato la vita a mio figlio. La sua situazione è ancora in bilico, ma i professionisti qui allo Shaare Zedek hanno stabilizzato le sue condizioni e speriamo che riescano a farlo superare questo momento. I prossimi giorni saranno cruciali”, ha detto Leiter dall’ospedale di Gerusalemme dove è ricoverato in terapia intensiva il soldato. “Chiediamo preghiere, e ne ho ricevute da amici di tutto il mondo, ebrei e non ebrei, milioni di persone che comprendono non solo l’amicizia che li lega a me, ma capiscono anche il significato di ciò che rappresenta Hamas, di ciò che rappresenta l’Iran, di ciò che significa il tentativo di sradicare lo Stato ebraico”, ha aggiunto il diplomatico.