Iran, all’Onu il presidente Pezeshkian mostra foto dei bimbi uccisi e sfida Trump: “Non ci piegheremo”

È un discorso con tono di sfida in cui ha chiamato direttamente in causa Donald Trump quello che il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha pronunciato dal podio dell’Assemblea generale dell’Onu a New York. Trump “deve sapere che la resistenza del popolo iraniano non farà che aumentare di fronte alle sanzioni, alle crescenti pressioni e al crescente bullismo”, ha detto Pezeshkian. “Non chineremo mai il capo“, ha assicurato.

Teheran – questo il messaggio – è pronta al dialogo, “ma senza accettare il linguaggio della forza”. A seguito delle dichiarazioni di Trump, che ha parlato dell’ipotesi di “annientare” la Repubblica islamica in caso di mancato accordo, Pezeshkian ha esordito accusando direttamente gli Usa e mostrando in aula le foto della strage di bambini nella scuola di Minab: “Trump ci ha definiti terroristi. Noi siamo vittime del terrorismo. Vengo da un Iran in cui il nostro leader supremo è stato assassinato senza alcun fondamento giuridico, né motivo. Vengo da un Iran dove hanno bombardato una scuola”.

“Vedete questi bambini? Sono morti sotto le bombe lanciate con armi utilizzate dagli Stati Uniti e da Israele“, ha dichiarato il presidente iraniano. “Noi ci siamo solo difesi, non siamo terroristi“, “il nostro popolo innocente è stato bersaglio di attacchi vili e di aggressioni inflitte al nostro Paese e ci siamo difesi con la massima forza. L’America e Israele ci hanno attaccato”.

Mentre Pezeshkian parlava, la delegazione Usa ha lasciato l’aula. Poche ore dopo il discorso di Trump dal podio dell’Onu, il presidente Usa ha riferito ai giornalisti che i suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner avevano avuto un incontro di circa 3 ore con funzionari iraniani a margine del raduno annuale. Ha fornito tuttavia pochi dettagli sui contenuti. “È stato un incontro molto positivo”, ha detto. Teheran ha però minimizzato lo scambio non programmato. Tornando a parlare mercoledì, il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha dichiarato che Trump rimane aperto a un accordo con Teheran “che consenta all’Iran di essere ciò che dovrebbe essere: un Paese grande e prospero”. Tuttavia, Rubio ha osservato che questa prospettiva è ostacolata dall’insistenza dell’Iran nel “voler dotarsi di armi nucleari” e dal suo “sostegno al terrorismo”. Se questa situazione dovesse persistere, ha aggiunto Rubio, Trump potrebbe valutare “diverse opzioni”, inclusa un’ulteriore azione militare.

“Difenderemo il nostro amato Iran, la nostra patria, fino all’ultimo respiro”, è stata la promessa di Pezeshkian, che ha assicurato che Teheran vuole la tecnologia nucleare solo per l’energia e “per il progresso” e non per motivi militari.