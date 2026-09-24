Colombia, il governo invia l'esercito a Santa Marta contro un gruppo paramilitare

A Santa Marta, una delle principali destinazioni turistiche della Colombia, mercoledì le strade erano deserte a seguito di un ordine presidenziale di militarizzare la città nel tentativo di contrastare la violenza messa in atto dal gruppo paramilitare Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Il giorno precedente, tre veicoli, tra cui un taxi e un autobus pubblico erano stati incendiati e i negozianti avevano ricevuto minacce da uomini armati. In risposta all’escalation di violenza, il presidente conservatore Abelardo de la Espriella ha ordinato la militarizzazione della città dopo le Autodefensas hanno minacciato di vendicarsi per l’uccisione di uno dei loro leader. De la Espriella è entrato in carica il mese scorso promettendo il “pugno di ferro” contro i gruppi illegali. Il nuovo presidente ha interrotto tutti i negoziati di pace avviati dal suo predecessore, il progressista Gustavo Petro. I residenti hanno riferito che le Autodefensas avevano dichiarato uno sciopero armato volto a limitare i movimenti della popolazione sotto minaccia.