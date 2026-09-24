Cisgiordania, ferito gravemente in attacco un soldato Idf: è figlio dell’ambasciatore israeliano in Usa

Il figlio dell’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti è rimasto gravemente ferito in un attacco con auto lanciata contro un checkpoint in Cisgiordania. Neria Leiter, riservista dell’esercito israeliano, “ha bisogno di un miracolo”, ha scritto l’ambasciatore Yechiel Leiter in un post sui social media. L’Idf riferisce che mercoledì un palestinese si è lanciato con la propria auto contro un posto di blocco nei pressi dell’insediamento di Beit Horon, ferendo gravemente l’ufficiale. Le forze israeliane presenti sul posto hanno quindi aperto il fuoco contro il terrorista mentre tentava di fuggire, uccidendolo.

Un paramedico del servizio di emergenza Magen David Adom ha riferito che l’agente ferito era privo di sensi quando i soccorritori sono giunti sul posto ed è stato trasportato in un ospedale di Gerusalemme. Il sospettato è stato identificato come Mahmoud Suleiman, originario del villaggio palestinese di Beit Ur al-Tahta.