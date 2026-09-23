Onu, oggi i discorsi di Zelensky e Pezeshkian – La diretta

Un discorso in pieno stile Donald Trump quello pronunciato martedì dal presidente americano all’Assemblea generale dell’Onu. Trump ha rivendicato la forza degli Stati Uniti e l’attivismo della sua amministrazione in politica estera, concentrando gran parte dell’intervento sull’Iran e lanciando dure accuse e minacce anche contro Cuba e la Corte penale internazionale. A margine dell’Assemblea ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, assicurando di voler trovare una soluzione alla guerra in Ucraina.
Oggi sono attesi proprio il discorso del leader ucraino e quello del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, mentre giovedì parleranno il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Mahmoud Abbas, quest’ultimo in videoconferenza, dopo che, per il secondo anno consecutivo, gli Usa gli hanno negato il visto.
Punti chiave
- Esercito iraniano: "Pronti a infliggere colpi devastanti e imprevedibili"
- Per Trump incontri con Takaichi, Zelensky e Delcy Rodríguez
- Witkoff: "Lunghi colloqui con delegazione Teheran"
- Burnham: "Gb a fianco Israele, ma azioni a Gaza ingiustificate"
- AI, Burnham: "Con Usa nuova partnership contro attacchi informatici"
- AI, Burnham: "G20 concorderà standard con presidenza Gb nel 2027"
- Pezeshkian arrivato a New York
- Teheran: "Comunicate nostre condizioni a Usa a Ny tramite Qatar"
Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane e il Comando Centrale Khatam al-Anbiya, la più alta unità di comando operativo della Repubblica Islamica, hanno avvertito che il Paese è pronto a infliggere “colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili” agli aggressori, in risposta alle recenti minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’avvertimento è stato lanciato ieri in una dichiarazione congiunta, dopo il discorso di Trump all’Assemblea delle Nazioni Unite. La ripetizione di “accuse e minacce infondate” non dovrebbe essere interpretata come un segno della forza degli Stati Uniti, si legge nella dichiarazione, in cui si sottolinea che la discrepanza tra le minacce e l’effettiva erosione delle capacità militari statunitensi riflette una “disperazione strategica” piuttosto che una dimostrazione di forza. Lo riportano i media iraniani.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto ieri colloqui a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, con la premier giapponese Sanae Takaichi, col presidente sudcoreano Lee Jae Myung, col presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con la presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodríguez. L’incontro tra Trump e Rodríguez durante un ricevimento nella serata di ieri è stato il primo tra i due da quando, a gennaio, Trump ha ordinato la missione per catturare Nicolas Maduro e portarlo a New York City per rispondere di accuse federali di narcoterrorismo e traffico di droga.
“A margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, abbiamo avuto lunghi colloqui con la delegazione iraniana tramite i mediatori, che per tutta la giornata hanno fatto da tramite tra le due parti”. È quanto scrive in un post sul social X l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff. “Hanno portato a termine con successo una serie di discussioni che speriamo si rivelino costruttive e promettenti”, aggiunge, “i mediatori continueranno il loro lavoro”. Witkoff e Jared Kushner si sono incontrati per circa tre ore con i funzionari iraniani a margine del raduno annuale dei leader mondiali.
Il Regno Unito è al fianco di Israele “di fronte alle continue minacce”, ma ha aggiunto che ciò “non giustifica le azioni del governo israeliano a Gaza o in Cisgiordania”. Lo ha detto il primo ministro del Regno Unito Andy Burnham durante il suo discorso all’Assemblea generale dell’Onu, come riportano i media britannici. “Troppe persone sono morte, tra cui moltissimi bambini”, ha aggiunto, “gli aiuti che arrivano sono troppo pochi e la situazione si protrae da troppo tempo. Non resteremo a guardare mentre l’orribile sofferenza continua a crescere e la prospettiva di una soluzione a due Stati, la migliore speranza di pace e stabilità per entrambe le nazioni, viene messa a repentaglio”. Burnham ha poi proseguito: “Vogliamo vedere israeliani e palestinesi vivere fianco a fianco in pace e sicurezza, e faremo tutto il possibile per mantenere viva la speranza di questa possibilità”.
Il Regno Unito e gli Stati Uniti stanno sviluppando una “nuova partnership per la difesa basata sull’intelligenza artificiale”. Lo ha annunciato il primo ministro del Regno Unito Andy Burnham durante il suo discorso all’Assemblea generale dell’Onu. Ha aggiunto che l’intelligenza artificiale è “uno strumento vitale per la nostra sicurezza” e che la collaborazione contribuirà a “proteggere le nostre infrastrutture nazionali critiche” dagli attacchi informatici. Lo riportano i media britannici.
Il primo ministro del Regno Unito Andy Burnham ha affermato durante il suo discorso all’Assemblea generale dell’Onu che “metterà l’intelligenza artificiale al centro della presidenza britannica del G20 il prossimo anno”. “E ci impegneremo per concordare un insieme unico di principi e standard globali al fine di garantire la trasparenza e l’accesso necessari per aumentare la nostra preparazione e per garantire che lo sviluppo dell’IA sia sicuro”, ha aggiunto, come riportano i media britannici, “riuniremo le persone giuste sulle questioni chiave: sfruttare il potenziale dell’IA per il bene comune e gestire i rischi”.
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian è arrivato a New York per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo riportano i media statali iraniani. Pezeshkian terrà oggi il suo intervento.
L’Iran ha comunicato le proprie condizioni agli Stati Uniti tramite un mediatore qatariota a New York, tra cui la fine della guerra su tutti i fronti e la cessazione di quelli che Teheran ha definito “atti di aggressione” statunitensi. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei. “Tra le condizioni poste dall’Iran c’era anche la fine del blocco navale e della guerra economica, nonché il rilascio dei beni iraniani”, ha aggiunto Baghaei all’agenzia di stampa statale Irna.