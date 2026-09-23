Onu, oggi i discorsi di Zelensky e Pezeshkian – La diretta

Un discorso in pieno stile Donald Trump quello pronunciato martedì dal presidente americano all’Assemblea generale dell’Onu. Trump ha rivendicato la forza degli Stati Uniti e l’attivismo della sua amministrazione in politica estera, concentrando gran parte dell’intervento sull’Iran e lanciando dure accuse e minacce anche contro Cuba e la Corte penale internazionale. A margine dell’Assemblea ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, assicurando di voler trovare una soluzione alla guerra in Ucraina.

Oggi sono attesi proprio il discorso del leader ucraino e quello del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, mentre giovedì parleranno il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Mahmoud Abbas, quest’ultimo in videoconferenza, dopo che, per il secondo anno consecutivo, gli Usa gli hanno negato il visto.