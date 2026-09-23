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mercoledì 23 settembre 2026

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Messico, Acapulco si prepara all'arrivo dell'uragano Polo

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Il Messico si prepara al passaggio dell’uragano Polo che si prevede debba sfiorare la costa sud-occidentale del Paese come tempesta di categoria 5. L’uragano ha messo nuovamente in allerta gli abitanti già duramente colpiti da potenti cicloni in diverse occasioni negli ultimi anni. Le spiagge si sono svuotate con le nuvole scure che hanno coperto un un mare agitato, mentre martedì le autorità messicane hanno temporaneamente sospeso le lezioni a scuola in diverse zone. Ad Acapulco, alcuni giovani hanno praticato lo skimboard nonostante gli avvertimenti sulle condizioni oceaniche pericolose.