In Cina una bambina da record: svolge il cubo di Rubik in poco più di 4''

La piccola Lian Yunzhi, 6 anni, ha battuto per due volte il record mondiale femminile di media sul cubo di Rubik 3x3x3 in gare tenutesi a soli tre giorni di distanza l’una dall’altra. Prima ha fermato i cronometri sul tempo di 4,52 secondi in una competizione certificata dalla World Cube Association a Wuhan, classificandosi terza assoluta in una gara che vedeva la partecipazione sia di concorrenti maschi che femmine. Tre giorni dopo, ha abbassato il record a 4,27 secondi e ha vinto un’altra competizione certificata dalla WCA a Guangzhou. La sua media di Guangzhou è stata calcolata sulla base di cinque risoluzioni cronometrate in 4,20, 4,39, 4,54, 4,02 e 4,22 secondi.

Secondo le regole della WCA, i tempi più veloci e quelli più lenti vengono scartati e si calcola la media dei tre rimanenti. Il risultato ha reso Lian la prima speedcuber donna di cui si abbia notizia ad aver raggiunto una media ufficiale inferiore ai 4,5 secondi. Lian ha iniziato a imparare a risolvere il cubo all’età di quattro anni e ha partecipato alla sua prima competizione ufficiale WCA nel 2025. Secondo sua madre, ha imparato a padroneggiare più di 1.300 algoritmi di risoluzione e ora si allena per due o tre ore al giorno