Assemblea Onu, Pezeshkian mostra foto di Khamenei e di bimbi uccisi in raid Usa

Il presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian nel suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite accusa gli Usa di aver effettuato “vili attacchi”, mostrando le foto dei bambini uccisi in un raid di Washington e dell’ayatollah Khamenei, eliminato nei primi giorni di guerra. La delegazione Usa ha lasciato l’aula dell’Onu. “Ieri Trump ci ha definiti terroristi. Noi siamo vittime del terrorismo. Vengo da un Iran in cui il nostro leader supremo è stato assassinato senza alcun fondamento giuridico né motivo. Vengo da un Iran dove hanno bombardato una scuola”, ha detto riferendosi all’uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei e alla strage della scuola di Minab avvenuta nei primi giorni della guerra. “Vedete questi bambini? Questi bambini sono morti sotto le bombe lanciate con armi utilizzate dagli Stati Uniti e da Israele”, ha dichiarato il presidente iraniano. “Noi ci siamo solo difesi, non siamo terroristi”, “il nostro popolo innocente è stato bersaglio di attacchi vili e di aggressioni inflitte al nostro Paese e ci siamo difesi con la massima forza. L’America e Israele ci hanno attaccato”, ha detto ancora Pezeshkian.