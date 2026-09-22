Turchia, sparatoria davanti a scuola: 8 feriti, arrestato l’attentatore

Una sparatoria davanti a una scuola in Turchia ha causato almeno otto feriti. È stata arrestata la persona sospettata di aver aperto il fuoco questa mattina davanti a una scuola superiore di Turgutlu, nel distretto di Manisa, nella Turchia occidentale. Lo riferisce Hürriyet, citando il governatorato di Manisa. Secondo le prime informazioni, nella sparatoria sarebbero rimasti feriti diversi studenti. Le telecamere di sicurezza dell’istituto avrebbero ripreso l’aggressore mentre arrivava a piedi davanti alla scuola armato di un fucile, apriva il fuoco e poi si dava alla fuga. Sul posto le forze dell’ordine e le squadre di emergenza.