Trump all’Onu: “Accordo con l’Iran dopo le elezioni di midterm”. Poi si rivolge a una giornalista della Cnn: “Non dovresti essere qui”

Donald Trump è a New York per l’assemblea generale dell’Onu. Il presidente degli Stati Uniti giunge al Palazzo di Vetro all’indomani delle tensioni con i media americani e non manca di attaccare, ancora una volta, i giornalisti. “Sono sorpreso che la Cnn sia qui”, “non dovreste essere qui”, ha detto alla reporter Kaitlan Collins che gli ha fatto una domanda al suo arrivo nella sede delle Nazioni Unite.

Trump vieta l’accesso alla Casa Bianca a Cnn, MS Now e Politico

Il leader repubblicano ha deciso di vietare l’accesso alla Casa Bianca a Cnn, Ms Now e Politico scatenando numerose critiche e una battaglia legale. Le tre testate hanno replicato notificando all’amministrazione Trump che faranno causa per aver negato loro l’accesso alla Casa Bianca. Questa scelta rappresenta una chiara escalation dei tentativi di lunga data del tycoon, sia in sede giudiziaria che attraverso provvedimenti amministrativi, di limitare la copertura giornalistica da parte di reporter che ritiene sgraditi. Al nascere di queste tensioni il presidente statunitense ha deciso di rispondere ulteriormente lanciando la Trump Tv: “In streaming, con trasmissioni 24 ore su 24, aggiornata in tempo reale, con i migliori momenti passati, annunci e le ultime novità dell’amministrazione”, fa sapere Washington.

Iran, Trump: “Credo che ci sarà un accordo dopo le elezioni di midterm”

Al centro del discorso di Trump all’assemblea generale dell’Onu c’è la guerra in Iran, scoppiata il 28 febbraio scorso. “Ho offerto a Teheran piena cooperazione economica in caso di rinuncia al loro programma nucleare e al sostegno al terrorismo. Ma hanno rifiutato. E’ stato un grosso errore”, ha detto. “Ho una grossa decisione da prendere: fare un accordo” o “annientare la Repubblica islamica”. “Ma credo che faremo un accordo dopo le elezioni. Non ha senso per loro non farlo, vogliono vedere come andrò nelle elezioni di midterm”, ha aggiunto il leader Usa.

Donald Trump, New York, 22 settembre 2026 (AP Photo/Seth Wenig)

Trump: “Tutte le nazioni ci aiutino nell’isolare economicamente Teheran”

Trump ha poi lanciato un appello a “tutte le nazioni nell’unirsi a noi per implementare il completo isolamento economico dell’Iran, fino a quando non fermeranno gli attacchi al traffico marittimo commerciale, metteranno fine alle loro ambizioni nucleari e cessino di sostenere il terrorismo”.

Trump: “La pace in Ucraina ci sarà prima di quanto la gente immagini”

E sulla guerra in Ucraina il tycoon ha affermato: “Siamo lavorando a stretto contatto con i leader di Russia e Ucraina e risolveremo la cosa”. La pace “ci sarà. Credo più velocemente di quanto la gente immagini”.

Trump: “No a tentativi globalisti per controllare l’IA”

Il leader repubblicano ha anche affrontato il tema dell’intelligenza artificiale. “Gli Stati Uniti respingono totalmente qualsiasi tentativo di costruire uno schema globalista per controllare l’intelligenza artificiale”. Il presidente Usa ha poi affermato di avere ribattezzato l’IA in “superintelligenza”. La parola “artificiale”, ha detto, fa sembrare l’IA “falsa” e “non è falsa”. Inoltre ha dichiarato che gli Stati Uniti sono “in grande vantaggio” sulla Cina riguardo questa nuova tecnologia.