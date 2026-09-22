Macron incontra Trump, focus su Ucraina e Medioriente

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha incontrato a New York nelle scorse ore l’omologo Usa, Donald Trump: al centro del vertice i temi dell’Ucraina e del Medioriente. Dopo l’incontro, Macron ha scritto su X di voler unire “i nostri sforzi per ottenere una moratoria sugli attacchi contro le infrastrutture energetiche e contro le infrastrutture civili ucraine. Le popolazioni civili devono essere protette, e dobbiamo avviare il prima possibile una seria negoziazione sulle condizioni di pace tra Russia e Ucraina”.

Dès mon arrivée à New York, j’ai rencontré le président Donald Trump.



Nous avons décidé d’agir ensemble pour résorber les tensions sur les marchés de l’énergie, en protégeant les infrastructures critiques au Moyen-Orient et la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz.… pic.twitter.com/1B3WyPWGH0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2026

“La Francia al fianco di Kiev per affrontare l’inverno”

“Gli attacchi della Russia alle infrastrutture energetiche ucraine minacciano di privare milioni di famiglie di riscaldamento ed elettricità. La Francia starà al fianco dell’Ucraina per affrontare l’inverno, e anche il G7 Energy sarà mobilitato al suo fianco”, sottolinea Macron dopo un successivo incontro con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky.

“Stiamo rafforzando la sua difesa aerea con la firma di un contratto per la consegna dei radar, così come per la fornitura di intercettori – scrive ancora Macron -. Ho anche discusso di questo sostegno con il presidente Trump, così come della prospettiva di una tregua energetica e di una moratoria nel Mar Nero, che noi sosteniamo. Questa sarà una questione chiave nei negoziati che devono riprendere e che devono condurre a una pace giusta e duratura”.

Medioriente, Macron: “Accordo con Trump per proteggere infrastrutture”

“Al mio arrivo a New York, ho incontrato il presidente Donald Trump. Abbiamo deciso di agire insieme per alleviare le tensioni nei mercati energetici, proteggendo le infrastrutture critiche in Medio Oriente e la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz”, spiega ancora Macron dopo l’incontro con Trump.