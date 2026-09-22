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martedì 22 settembre 2026

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Macron incontra Trump, focus su Ucraina e Medioriente

Macron incontra Trump, focus su Ucraina e Medioriente
Il presidente Usa Donald Trump con l’omologo francese Emmanuel Macron (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
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Il presidente francese: “Parigi al fianco di Kiev per affrontare l’inverno”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha incontrato a New York nelle scorse ore l’omologo Usa, Donald Trump: al centro del vertice i temi dell’Ucraina e del Medioriente. Dopo l’incontro, Macron ha scritto su X di voler unire “i nostri sforzi per ottenere una moratoria sugli attacchi contro le infrastrutture energetiche e contro le infrastrutture civili ucraine. Le popolazioni civili devono essere protette, e dobbiamo avviare il prima possibile una seria negoziazione sulle condizioni di pace tra Russia e Ucraina”.

“La Francia al fianco di Kiev per affrontare l’inverno”

“Gli attacchi della Russia alle infrastrutture energetiche ucraine minacciano di privare milioni di famiglie di riscaldamento ed elettricità. La Francia starà al fianco dell’Ucraina per affrontare l’inverno, e anche il G7 Energy sarà mobilitato al suo fianco”, sottolinea Macron dopo un successivo incontro con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky.
“Stiamo rafforzando la sua difesa aerea con la firma di un contratto per la consegna dei radar, così come per la fornitura di intercettori – scrive ancora Macron -. Ho anche discusso di questo sostegno con il presidente Trump, così come della prospettiva di una tregua energetica e di una moratoria nel Mar Nero, che noi sosteniamo. Questa sarà una questione chiave nei negoziati che devono riprendere e che devono condurre a una pace giusta e duratura”.

Medioriente, Macron: “Accordo con Trump per proteggere infrastrutture”

“Al mio arrivo a New York, ho incontrato il presidente Donald Trump. Abbiamo deciso di agire insieme per alleviare le tensioni nei mercati energetici, proteggendo le infrastrutture critiche in Medio Oriente e la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz”, spiega ancora Macron dopo l’incontro con Trump.

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